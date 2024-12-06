В Челябинске разберут мост через реку Миасс на улице Черкасской

В Челябинске в 2025 году разберут мост через реку Миасс, соединяющий Курчатовский и Металлургический районы. Как сообщает «ФедералПресс», речь идет о восточном мосте на улице Черкасской.
Построенный в 1940-х годах мост обветшал. Его планируют перестроить, заодно немного расширив. Активная фаза работ начнется летом. Капремонт займет два года.
На время ремонта движение будет открыто только по соседнему западному мосту.
По данным портала госзакупок, капремонт обойдется челябинском Комитету дорожного хозяйства в 1,5 млрд рублей. Контракт заключили с АО «Уралмостстрой». Фирма была единственным участником торгов.