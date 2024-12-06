БФУ планирует увеличить число бюджетных мест по четырём направлениям

В 2024 году в БФУ им. Канта на первые курсы всех уровней образования зачислили 4210 человек. Общее количество бюджетных мест в 2024 году составило 2630 штук. На них претендовали 10 488 абитуриентов. Большая часть поступивших — из других городов. Их количество составило 44% от всех. В Калининград приехали студенты из 81 региона России и 22 стран. 13% от всего числа — иностранцы.