«Губки на скотч и крахмал на подошву»: как я проверяла лайфхаки против гололеда

Я возвращалась домой после рабочего дня: вышла из маршрутки и направилась в сторону своего подъезда. Путь предстоял в гору, а вся дорога покрыта льдом. Для меня начался новый раунд ежедневного квеста — подняться на гору по льду и при этом не покалечится. К сожалению, в тот день я его провалила. Сделала шаг и вот я уже лечу на землю. В итоге ударилась головой и ушибла руку, пытаясь смягчить падение. Каждый день, выходя на улицу мне приходится разными способами держать баланс. Стараюсь обходить скользкие участки стороной, а если не получается включаю осторожность на максимум. К сожалению, полностью избежать падений у меня не пока не выходит. Но что, если существует способ ходить по льду и не скользить? Ньютона на открытие вдохновило яблоко, а меня боль в голове.