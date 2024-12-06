«Губки на скотч и крахмал на подошву»: как я проверяла лайфхаки против гололеда

Я возвращалась домой после рабочего дня: вышла из маршрутки и направилась в сторону своего подъезда. Путь предстоял в гору, а вся дорога покрыта льдом. Для меня начался новый раунд ежедневного квеста — подняться на гору по льду и при этом не покалечится. К сожалению, в тот день я его провалила. Сделала шаг и вот я уже лечу на землю. В итоге ударилась головой и ушибла руку, пытаясь смягчить падение. Каждый день, выходя на улицу мне приходится разными способами держать баланс. Стараюсь обходить скользкие участки стороной, а если не получается включаю осторожность на максимум. К сожалению, полностью избежать падений у меня не пока не выходит. Но что, если существует способ ходить по льду и не скользить? Ньютона на открытие вдохновило яблоко, а меня боль в голове.
Для начала проверим какие лайфхаки уже изобрело человечество. Составленный список оказался обширным, но мы выберем топ 5 самых популярных способов из Интернета и жизни с тем, что всегда есть под рукой. Можно идти в магазин и закупаться!
Итак, для проверки на понадобится: ботинки, клей ПВА, пластырь на тканевой основе, одна картошина, лак для волос и металлическая мочалка для посуды. Всем необходимым запаслись, можно выходит на скользкую дорожку.
Елена ПАЛЬШИНА.
Стартовый набор против скольжения.
Площадка для эксперимента найдена мгновенно — двор собственного дома, где я часто падаю. Тут благодаря теплой зиме образовался настоящий каток.
Елена ПАЛЬШИНА.
Вершина, которую будем покорять.
Первый способ — натереть подошву ботинок картошкой. Этот лайфхак посоветовала мама и рассказала, что крахмал препятствует скольжению и обеспечивает устойчивость на льду. Подошву посоветовала очистить от грязи и натереть половинкой картошки. Что-ж мы так и сделали. Начнем проверять.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверяем лайфхак с картошкой.
Захожу на вершину ледяной горы и, на этот раз намеренно, пытаюсь поскользнуться. Сначала обувь действительно не скользит. Мне удалось спокойно спуститься с горки и подняться вновь. Однако, эффект от картофеля оказался хорошим, но недолговременным. Крахмал быстро стерся с подошвы, и она вновь стала скользкой. Думаю, такой способ пригодится, если вы соберетесь быстренько сходить в магазин у дома.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверку не прошли.
Второй способ — распылить на подошву лак для укладки волос. Защитная плёнка должна сделает обувь нескользящей на некоторое время. Этот способ подсказал Интернет. Перед экспериментом подошву нужно очистить. Итак, протираем обувь и наносим средство.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверяем лайфхак с лаком для волос.
Как и в первом случае, мне удалось без проблем спуститься, но вот подняться уже оказалось не так просто. Подошва скользила, и я съезжала вниз. Боюсь, для долгих прогулок этот способ тоже не подходит.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проводим эксперимент по скольжению.
Следующий способ — наклеить пластырь на подошву. О нем рассказала подруга и посоветовала покупать пластырь на тканевой основе. Опять очищаем подошву ботинок и на этот раз обезжириваем. Можно это сделать ацетоном, но у меня завалялись спиртовые салфетки. Сам пластырь полосками наклеиваем поперёк подошвы на всю длину и начинаем эксперимент.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверяем лайфхак с пластырем.
На удивление подошва действительно перестала скользить. Я несколько раз поднялась и спустилась с горки, но все было хорошо. Однако, сомневаюсь, что такой способ будет действовать долго. Проверяем подошву — пластырь размок от снега и начал отклеиваться. Сколько он продержится при длительной прогулке неизвестно, но все же пластырь — рекордсмен по времени не скольжения.
Елена ПАЛЬШИНА.
Покоряем вершины с гололёдом.
Четвертый способ — клей ПВА или резинового клея. «Не хочешь падать, тогда просто приклей себя к земле» — посмеялась подруга. Но мне это показалось отличной идеей. Посмотрела в Интернете и, как оказалось, такой способ действительно есть. Отклеиваем пластырь и опять очищаем подошву. Тут снова следует обезжирить поверхность. Резиновый клей я не нашла, поэтому проверим ПВА. На подошве рисуем сеточку и ждем полного высыхания. Такой выпуклый «рисунок» увеличит трение на льду, и обувь станет менее скользкой. Чтобы улучшить эффект, рекомендуют посыпать ещё не застывший слой клея песком. Песка у меня не нашлось, и я посыпала солью. Настало время проверить.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверяем лайфхак с клеем.
Эффект мне понравился. На подошве образовался рельефный рисунок, который достаточно хорошо помогал устоять на ногах. Ботинки не скользили, и я достаточно долго ходила по горке вверх и вниз. Этот лайфхак хороший, но не быстрый. Нужно подождать, пока клей хорошенько высохнет. У меня на это ушло два часа.
Елена ПАЛЬШИНА.
Клей справляется на ура.
И последний способ — металлическая мочалка для посуды. Этот способ завирусился в Сибири, когда начался гололед. Грех его не опробовать. В магазине у моего дома есть только один вид таких мочалок. Выбирать не приходится, поэтому проверяем так. Приклеила разрезанную губку на двусторонний скотч к подошве и опять отправилась покорять вершины. И тут можно сказать, что способ работает. Я не поскользнулась и спокойно ходила по скользкой дороге. Однако, тут беспокоит эстетическая сторона. Губка на подошве ботинок выглядит как минимум странно. И, пока не прослыла на весь район городской сумасшедшей, я прекратила эксперимент. Возможно, стоит изобрести более надежный способ крепления губки к подошве, потому что мой долго не протянул. Скотч замерз и оторвался.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверяем лайфхак с губкой.
Для себя я выявила два удачных способы, которые помогут мне в прохождении моих ежедневных скользких квестов. Возможно, уже в следующий понедельник я отправлюсь на работу с пластырем или клеем на подошве, ну, а металлическую губку приберегу для лучших времен, когда соседи забудут какой перфоманс я устраивала под их окнами.
Елена ПАЛЬШИНА.
Проверку прошли.
ПРОВЕРЯЕМ СКОЛЬЗКИЕ ЛАЙФХАКИ КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ПЛАСТЫРЬ КЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОЧАЛКА ПОДВОДИМ ИТОГ.