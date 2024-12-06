Главную елку откроют в Иркутске 21 декабря

Открытие главной елки Иркутска состоится 21 декабря в 17:00. Жители города смогут полюбоваться множеством фигур изо льда: «Елочный шар», «Три кота», «С Новым годом», «Звездное небо» и светодиодными фигурами «Синий трактор», «Смешарики», «Нерпа». В этот же день в 14:00 свою работу начнет Резиденция Деда Мороза. Все зимние каникулы там будут проводить игровые программы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Но и это еще не все! Дети всех возрастов будут встречаться на хоккейных кортах, для них проведут эстафеты на коньках, соревнования и веселые старты. А вот новогодние конкурсы, выставки и представления можно будет посмотреть в учреждениях культуры, образования и спорта. Для детей из семей участников СВО подготовят театрализованные представления и подарки.
— Решили обойтись без масштабных празднований. На мой взгляд, это абсолютно верный шаг. Тем не менее, мы должны приложить все усилия, чтобы создать теплую атмосферу семейного праздника. В особенности для детей — именно они ждут Нового года в первую очередь. Также необходимо обеспечить безопасность жителей и гостей города, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
В новогоднюю ночь не будет концертной программы и большого праздничного фейерверка. Однако не стоит отчаиваться! Салюты все равно можно запускать, правда, лишь на специально отведенных площадках.
Ну и по традиции в каждом районе Иркутска состоятся праздники во дворах и на общественных пространствах. Уже стартовали конкурсы по созданию елочных игрушек, оформлению домов, подъездов и балконов.
Кстати, актуальный вопрос — общественный транспорт. Решено, что 31 декабря он будет работать до полуночи, а 1 января вновь выйдет на маршрут с шести-семи часов утра. Ну и конечно же не забудут про уборку улиц — работы будут вестись круглосуточно. А за общественным порядком будут следить полицейские — усилят охрану, а на прилегающих территориях будет дежурить экипажи ДПС.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, какие представления можно посетить в Иркутске в 2024—2025.