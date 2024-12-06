Главную елку откроют в Иркутске 21 декабря

Но и это еще не все! Дети всех возрастов будут встречаться на хоккейных кортах, для них проведут эстафеты на коньках, соревнования и веселые старты. А вот новогодние конкурсы, выставки и представления можно будет посмотреть в учреждениях культуры, образования и спорта. Для детей из семей участников СВО подготовят театрализованные представления и подарки.