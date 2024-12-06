Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству открытых договоров долгосрочных сбережений

Напомним, что ПДС стартовала в Ростовской области в 2024 году. В программу можно перевести средства накопительной пенсии. В донском регионе этой возможностью уже воспользовался почти каждый четвертый участник программы. При этом объявляется, что перевод никак не влияет на выплату страховой пенсии.