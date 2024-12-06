Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству открытых договоров долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) набирает популярность среди россиян. Так, участники программы из Ростовской области перевели на счета программы 1,1 млрд рублей средств накопительной пенсии.
Напомним, что ПДС стартовала в Ростовской области в 2024 году. В программу можно перевести средства накопительной пенсии. В донском регионе этой возможностью уже воспользовался почти каждый четвертый участник программы. При этом объявляется, что перевод никак не влияет на выплату страховой пенсии.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугим, дончане вошли в десятку по количеству открытых договоров долгосрочных сбережений. На эти цели было направлено 1,6 млрд рублей, включая 1,1 млрд рублей на накопительные пенсии. Около 500 млн рублей составили собственные средства, которые люди вложили в программу. На эти деньги из бюджета и пойдет софинансирование — ежегодно до 36 тысяч рублей.
В топ-5 регионов по договорам ПДС также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Пермский край и Нижегородская область.
К слову, со вступлением в программу долгосрочных сбережений помогают негосударственные пенсионные фонды.