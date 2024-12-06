Дорогу на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии.
«Когда возникают такие ситуации, как с проспектом Ленина, они бросаются в глаза и становятся объектом жалоб», — отметил глава региона.
Глеб Никитин напомнил, что дорогу ремонтировали в 2018 году. При этом заменили не только асфальт, но и был реализован проект «Чистое небо». Прошло 6 лет, а состояние дорожного полотна удручает — на некоторых участках глубина колеи достигает 15 сантиметров.
«Надеюсь, что дороги, которые мы сейчас строим, будут служить дольше», — добавил губернатор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что завершен ремонт участка дороги по проспекту Ленина от управления ГЖД до транспортной развязки и на самой развязке на пересечении проспекта Ленина и Комсомольского шоссе. Протяженность участков составила 3,5 км.
Напомним, прямая линия с Глебом Никитиным проводится уже в четвертый раз. Такой формат успел зарекомендовать себя и вызвал большой интерес со стороны жителей региона. В прошлом году от нижегородцев поступило более 9,5 тысячи вопросов. В основном они касались ЖКХ, транспорта и социальной сферы. Все обращения, поступившие на прямую линию с губернатором, были переданы профильным ведомствам и отработаны.