Дорогу на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2025 году

Напомним, прямая линия с Глебом Никитиным проводится уже в четвертый раз. Такой формат успел зарекомендовать себя и вызвал большой интерес со стороны жителей региона. В прошлом году от нижегородцев поступило более 9,5 тысячи вопросов. В основном они касались ЖКХ, транспорта и социальной сферы. Все обращения, поступившие на прямую линию с губернатором, были переданы профильным ведомствам и отработаны.