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Ирина Варнавская возглавила региональное отделение Союза женщина России

Источник: Комсомольская правда

Ирину Варнавскую назначили руководителем регионального отделения Союза женщин России в Омской области.

Ирина Павловна хорошо разбирается в проблемах региона и представляет, каким его хотели бы видеть жители.

«Это позволит Ирине Варнавской эффективно решать задачи по развитию территорий. А также привлекать к этой работе активных женщин», — отметили в Союзе женщин России.

Напомним, что ранее региональное отделение Союза женщин России в Омской области возглавляла Тамара Синичникова. Она была награждена памятной юбилейной медалью «Дочери Отчизны». Приказ о награждении подписала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.