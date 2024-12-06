Ирина Варнавская возглавила региональное отделение Союза женщина России

Ирину Варнавскую назначили руководителем регионального отделения Союза женщин России в Омской области.
Ирина Павловна хорошо разбирается в проблемах региона и представляет, каким его хотели бы видеть жители.
«Это позволит Ирине Варнавской эффективно решать задачи по развитию территорий. А также привлекать к этой работе активных женщин», — отметили в Союзе женщин России.
Напомним, что ранее региональное отделение Союза женщин России в Омской области возглавляла Тамара Синичникова. Она была награждена памятной юбилейной медалью «Дочери Отчизны». Приказ о награждении подписала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.