В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды

По данным полиции, мероприятие проводится с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В рейдах участвуют сотрудники полиции совместно с противопожарной службой ДЧС. Основной задачей кампании является предотвращение незаконного оборота пиротехники, а также контроль над соблюдением правил ее использования.