Сурки впали в спячку в зоопарке Ростова-на-Дону

Сурки-байбаки в зоопарке Ростова-на-Дону впали в зимнюю спячку, и увидеть их теперь можно будет только в марте, рассказали в VK сотрудники зоосада.
Как только зверьки проснутся, они сразу же начнут откармливаться и ремонтировать свое жилье.
Степные сурки — одни из самых крупных представителей беличьих, длина их тела составляет около 59 см, а длина хвоста — около 15 см. Питаются эти милые грызуны молодыми побегами, листьями и цветами. Иногда в рацион попадают саранчовые, моллюски и гусеницы.
Живут байбаки большими семьями на территориях от 0,5 до 6 га. Взрослые зверьки регулярно обходят свои владения. На своей территории они обычно обустраивают большое количество нор, как зимних, так и летних.