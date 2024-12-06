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Сурки впали в спячку в зоопарке Ростова-на-Дону

Сурков в зоопарке Ростова теперь можно будет увидеть только с приходом весны.

Источник: Комсомольская правда

Сурки-байбаки в зоопарке Ростова-на-Дону впали в зимнюю спячку, и увидеть их теперь можно будет только в марте, рассказали в VK сотрудники зоосада.

Как только зверьки проснутся, они сразу же начнут откармливаться и ремонтировать свое жилье.

Степные сурки — одни из самых крупных представителей беличьих, длина их тела составляет около 59 см, а длина хвоста — около 15 см. Питаются эти милые грызуны молодыми побегами, листьями и цветами. Иногда в рацион попадают саранчовые, моллюски и гусеницы.

Живут байбаки большими семьями на территориях от 0,5 до 6 га. Взрослые зверьки регулярно обходят свои владения. На своей территории они обычно обустраивают большое количество нор, как зимних, так и летних.