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Из лицея в Уфе эвакуировали свыше 300 учеников

Из лицея в Уфе эвакуировали свыше 300 учеников.

Источник: Башинформ

Из 21-го лицея в Уфе эвакуировали более 300 детей, передает МЧС Башкирии. Как отметили в ведомстве, здесь задымилась дощатая фанера, которую обрабатывали лазерным станком.

Известно, что пожара не возникло и никто не пострадал.

МЧС