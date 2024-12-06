Из 21-го лицея в Уфе эвакуировали более 300 детей, передает МЧС Башкирии. Как отметили в ведомстве, здесь задымилась дощатая фанера, которую обрабатывали лазерным станком.
Известно, что пожара не возникло и никто не пострадал.
Из лицея в Уфе эвакуировали свыше 300 учеников.
Из 21-го лицея в Уфе эвакуировали более 300 детей, передает МЧС Башкирии. Как отметили в ведомстве, здесь задымилась дощатая фанера, которую обрабатывали лазерным станком.
Известно, что пожара не возникло и никто не пострадал.