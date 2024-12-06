Новые праздники появятся в Казахстане

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «О внесении дополнений в приказ заместителя премьер-министра — министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 258 “Об утверждении перечня профессиональных праздников” предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:
- День органов по финансовому мониторингу — 28 января;
- День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля;
- День железнодорожного транспорта — первое воскресенье августа;
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября;
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК — 2 октября;
- День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября;
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября;
- День уголовно-исполнительной системы — 13 декабря.
Кроме того, как уточнили в Минтруда, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства РК от 16 августа 2024 года № 668.
Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.