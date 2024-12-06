Ленинградский зоопарк закроют 9 декабря из-за санитарного дня

К слову, посетители могут полюбоваться, например, кенгуру Беннета, которые недавно радовались первому декабрьскому снегу как дети. Сейчас погода в городе на Неве продолжает быть по-настоящему зимней — столбик термометра показывает до −3 градусов, а порывы ветра могут достигать до восьми метров в секунду. Однако переживать за сумчатых не стоит. Ведь их естественная среда обитания — юг Австралии, где бывают отрицательные температуры. Но если питомцам захочется укрыться, то они всегда могут воспользоваться теплыми домиками на территории зверинца.