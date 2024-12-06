Ленинградский зоопарк закроют 9 декабря из-за санитарного дня

Ленинградской зоопарк будет закрыт 9 декабря. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в пресс-службе зверинца.
— Дорогие друзья, напоминаем вам, что понедельник — санитарный день. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады вас видеть в другие дни. Зверинец работает с 10:00 до 20:00. Кассы и вход закрываются на час раньше, — говорится в сообщении.
К слову, посетители могут полюбоваться, например, кенгуру Беннета, которые недавно радовались первому декабрьскому снегу как дети. Сейчас погода в городе на Неве продолжает быть по-настоящему зимней — столбик термометра показывает до −3 градусов, а порывы ветра могут достигать до восьми метров в секунду. Однако переживать за сумчатых не стоит. Ведь их естественная среда обитания — юг Австралии, где бывают отрицательные температуры. Но если питомцам захочется укрыться, то они всегда могут воспользоваться теплыми домиками на территории зверинца.