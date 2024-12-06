В РОЦИТ призвали россиян использовать сложные и уникальные пароли для аккаунтов

Многие пользователи продолжают использовать зарубежные почтовые сервисы, особенно Gmail, не задумываясь о его уязвимостях. Сервис крайне популярный, но причина этого — не сознательный выбор, а тот факт, что аккаунт создается автоматически при регистрации в Google после покупки смартфона на Android. Надежность этого сервиса снижается, особенно в условиях ухода Google с российского рынка. Перебои в работе Gmail уже стали реальностью, а в будущем можно ожидать еще большего числа проблем. Это может привести к потере доступа к важным данным, невозможности восстановить пароли и риску кибератак.