Скай Феррейра выпустила первый за два года сингл Leash к фильму «Плохая девочка»

По словам Скай, она начинала с более попсового мотива, но, пересмотрев ленту, поняла, что нужно на самом деле. «Я не была уверена, что они пойдут на это, потому что это не было очевидной поп-музыкой. Мне кажется, [песня] больше воплощает реальный подтекст фильма, чем его поверхностную идею», — поделилась артистка с Rolling Stone.