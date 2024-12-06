Скай Феррейра выпустила первый за два года сингл Leash к фильму «Плохая девочка»

Инди-поп-рок певица и актриса Скай Феррейра представила первую с 2022 года песню Leash. Трек был записан для предстоящего эротического триллера Babygirl (в российской интерпретации «Плохая девочка») с Николь Кидман в главной роли. В США картина выйдет 25 декабря.
Композиция представляет собой взрывной, чувственный, немного ностальгический поп-рок с примесью дрим-попа.
По словам Скай, она начинала с более попсового мотива, но, пересмотрев ленту, поняла, что нужно на самом деле. «Я не была уверена, что они пойдут на это, потому что это не было очевидной поп-музыкой. Мне кажется, [песня] больше воплощает реальный подтекст фильма, чем его поверхностную идею», — поделилась артистка с Rolling Stone.
Недавно девушка рассказала, что пытается вернуть права на свои композиции, записанные до расставания с лейблом Capitol Records в ноябре 2023-го. Ее второй лонгплей Masochism, анонсированный еще в 2015-м, так и не увидел свет. Феррейра утверждает, что выпустит его в 2025-м — самостоятельно или на другом лейбле.