Названа дата разделения потоков на мосту у Телецентра в Омске

«Завтра, 7 декабря, с 8:00 на мосту им. 60-летия ВЛКСМ изменится схема организации дорожного движения. Сегодня в ночную смену ООО “СтройТраст” — подрядчик, ведущий капитальный ремонт моста в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, проведёт необходимые мероприятия для разделения потоков. Расстановка делиниаторов начнётся после 21:00», — сообщил глава города.
По словам Шелеста, со стороны Левобережья в направлении Советского округа откроют две полосы для движения, а в противоположном направлении транспорт будет двигаться в одну полосу.
Сейчас на мосту работают 4 полосы из 6, а правая половина моста (при движении с левого берега на правый) закрыта для пешеходов и авто. Такой режим продлится до 30 апреля 2025 года, затем движение запретят по левой стороне. В целом капитальный ремонт обещают завершить в октябре 2026 года.