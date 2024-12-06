Названа дата разделения потоков на мосту у Телецентра в Омске

Сейчас на мосту работают 4 полосы из 6, а правая половина моста (при движении с левого берега на правый) закрыта для пешеходов и авто. Такой режим продлится до 30 апреля 2025 года, затем движение запретят по левой стороне. В целом капитальный ремонт обещают завершить в октябре 2026 года.