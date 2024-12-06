Адвокат Бишимбаева получил награду

«5 декабря, в день казахстанской адвокатуры, мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей», — пишет Газымжанов в Instagram*.