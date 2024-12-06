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Адвокат Бишимбаева получил награду

Ерлан Газымжанов — один из адвокатов, защищавших Куандыка Бишимбаева, — рассказал в соцсетях, что получил медаль в день казахстанской адвокатуры, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

«5 декабря, в день казахстанской адвокатуры, мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей», — пишет Газымжанов в Instagram*.

На кадрах можно заметить коллегу Газымжанова Игоря Вранчева, вручающего ему награду.

Напомним, что интересы Куандыка Бишимбаева в нашумевшем судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой защищали адвокаты Назкен Кусаинова, Лейла Рамазанова и Ерлан Газымжанов. Адвокатами стороны потерпевших были Жанна Уразбахова, Игорь Вранчев, Дамир Ишмаметов и Алия Омарова.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.