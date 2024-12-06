Адвокат Бишимбаева получил награду

«5 декабря, в день казахстанской адвокатуры, мне выпала честь быть награжденным медалью за профессионализм. Эта награда стала для меня не только знаком признания моих усилий и достижений, но и вдохновением продолжать свой путь в защите прав и свобод людей», — пишет Газымжанов в Instagram*.
На кадрах можно заметить коллегу Газымжанова Игоря Вранчева, вручающего ему награду.
Напомним, что интересы Куандыка Бишимбаева в нашумевшем судебном процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой защищали адвокаты Назкен Кусаинова, Лейла Рамазанова и Ерлан Газымжанов. Адвокатами стороны потерпевших были Жанна Уразбахова, Игорь Вранчев, Дамир Ишмаметов и Алия Омарова.
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