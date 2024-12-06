Новый авиарейс запускается перед Новым годом из Минска в Китай

Стало известно, что из Минска в Китай будет летать еще один самолет, новую полетную программу запускает китайский авиаперевозчик Air China, сообщает Республиканский союз туристической индустрии.
Так, в преддверии Нового года откроется прямой авиарейс из Минска в Сиань. Рейсы начнут выполняться с 28 декабря с вылетом из Беларуси по субботам в 20.40 часов.
В союзе рассказали, что Сиань является древнейшим городом мира, которому уже свыше 3100 лет. Здесь проживали королевские династии Чжоу, Цинь, Хань и Тан, а также располагался «восточный конец Великого шелкового пути». В его окрестностях — знаменитый мавзолей Цинь Шихуанди с терракотовой армией.
Ранее мы писали, что авиакомпания «Победа» снова начнет летать в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга весной 2025 года.
Между тем более 30 поездов между Беларусью и Россией добавятся на новогодние праздники.
Тем временем Чехия снова получает нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Беларусь.