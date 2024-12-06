Новый авиарейс запускается перед Новым годом из Минска в Китай

В союзе рассказали, что Сиань является древнейшим городом мира, которому уже свыше 3100 лет. Здесь проживали королевские династии Чжоу, Цинь, Хань и Тан, а также располагался «восточный конец Великого шелкового пути». В его окрестностях — знаменитый мавзолей Цинь Шихуанди с терракотовой армией.