Гимн вселенской бесполезности

Главный герой и рассказчик после бегства непонятно откуда непонятно куда обнаруживает себя в Чехии. Без денег, без понимания, что делать дальше, без нормальных документов и без перспектив. Он попадает в дом местного православного священника: в католической Чехии такие бывают, но они большая редкость. Тут когда-то жил судья немец, но с германцами что-то случилось, вернее, понятно, что случилось: их геноцидно изгнали, выселили после войны, но в доме, кажется, живет призрак, и лишь батюшка его не боится. Герой не особо верующий, но все время пытающийся поговорить со священником, у него непрерывная, непрекращающася светская исповедь, потому что переход от неверия к Богу (или еще куда-нибудь, не так важно) — это серьезный поступок, а на серьезный поступок герой не готов. Но герой понимает странность своего существования и пытается помогать священнику в церкви, осознавая при этом свою вселенскую бесполезность. Все, что я пока описываю, — скорее подготовка к разговору о сюжете, чем собственно разговор о сюжете. Но в том то и дело, что осознание собственной вселенской бесполезности — это как раз и есть, возможно, важнейшее из висящего ныне в воздухе.