Казахстан вошел в Топ-50 рейтинга мирового процветания

Казахстан занял 47-е место в Индексе мирового процветания 2024 года, представленном канадской аналитической платформой HelloSafe. сообщает ИА El.kz со ссылкой на hellosafe.com.
Рейтинг построен на основании данных Всемирного банка и ООН, а также анализа шести ключевых индикаторов:
ВВП на душу населения, ВНД на душу населения, уровень национальных сбережений, индекс человеческого развития (HDI), коэффициент Джини (уровень неравенства), уровень бедности.
С общим индексом 47,36 Казахстан опередил такие страны, как Россия, Беларусь, Китай, Турция и государства Центральной Азии.
На вершине рейтинга оказались Люксембург, Норвегия и Ирландия, где индекс процветания Люксембурга составил 86,2.
Рост позиции Казахстана подтверждает успешность экономических и социальных реформ, проведенных в последние годы. Это также усиливает статус страны как значимого игрока в регионе и на мировой арене.
Индекс мирового процветания полезен для инвесторов, путешественников и исследователей, помогая оценить различия в уровне жизни, экономическом развитии и потенциале стран. Казахстан продолжает демонстрировать прогресс, укрепляя свою репутацию и привлекая внимание мировой общественности.