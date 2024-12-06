Алексеев стал не генменеджером, а спортивным директором омского «Авангарда»

Как сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков, Алексеев теперь будет отвечать за взаимодействие академии с МХЛ, ВХЛ и КХЛ, система должна работать так, чтобы воспитанники омского хоккея были представлены на всех уровнях. Также Кирилл Алексеев будет помогать новому тренеру команды Ги Буше.