Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский рэпер Баста и Ева Польна выпустили ремейк на песню «Зима в сердце»

Баста и Ева Польна выпустили кавер на хит группы «Гости из будущего».

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростовской области и певица Ева Польна создали совместный ремейк на хит «Зима в сердце». Трек уже можно послушать на различных музыкальных площадках.

В новой интерпретации песня сохранила свою глубину, но обрела свежие акценты. Сюжет связан с расставанием пары, песня о чувствах, которые переживают герои истории.

В 2000 году песня «Зима в сердце» вошла в студийный альбом группы «Гости из будущего». Текст написала Ева Польна, поэтому можно сказать, что в новой композиции исполнительница перепела саму себя.