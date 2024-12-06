Ростовский рэпер Баста и Ева Польна выпустили ремейк на песню «Зима в сердце»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) из Ростовской области и певица Ева Польна создали совместный ремейк на хит «Зима в сердце». Трек уже можно послушать на различных музыкальных площадках.
В новой интерпретации песня сохранила свою глубину, но обрела свежие акценты. Сюжет связан с расставанием пары, песня о чувствах, которые переживают герои истории.
В 2000 году песня «Зима в сердце» вошла в студийный альбом группы «Гости из будущего». Текст написала Ева Польна, поэтому можно сказать, что в новой композиции исполнительница перепела саму себя.