Разрешат ли власти Крыма запускать салюты на Новый год

Южные города России активно готовятся к празднованию 2025 года. Крым не стал исключением. Здесь уже началась подготовка к главному празднику: в общественных местах появляются новогодние инсталляции и красавицы-ёлки. Между тем, в этом году многие муниципалитеты вновь откажутся от одного из главных атрибутов праздника — красочного фейерверка. Каких городов коснётся этот запрет, выяснил корр. ИА SevastopolMedia.
Как сообщил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет, глава Крыма Сергей Аксёнов запретил фейерверки в новогоднюю ночь. Кроме того, нарушители выплатят крупный штраф: от 1 до 30 тысяч рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей — для предпринимателей. Однако желающие посмотреть на праздничные огни смогут использовать хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пока не комментировал празднование Нового года. В прошлом 2023 году в городе также было запрещено использование пиротехнических изделий.
— Речь даже не о штрафе. Поймите, запуская фейерверки и салюты вы создаёте ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. ЗАПУСКАЕШЬ ФЕЙЕРВЕРКИ СЕЙЧАС = ПОМОГАЕШЬ ВРАГУ! — писал глава региона в канун Нового 2024 года.
Мэр Краснодара Евгений Наумов также отметил, что масштабных мероприятий (6+) в краевой столице не планируется. В нынешних условиях приоритет необходимо отдать безопасности. Сейчас ведется специальная военная операция и для салютов не время.
— Это не тот праздник, пока наши земляки, наши родные люди находятся на СВО. Праздновать будем по их возвращению, — сказал Директор департамента информационной политики краевой столицы Павел Лаврентьев.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил ограничения на использование фейерверков до 1 декабря 2025 года. Салютов также не будет на Ставрополье. Главы обосновали свое решение безопасностью граждан и солидарностью по отношению к военнослужащим.
В знак поддержки бойцов в зоне СВО воздержаться от масштабных гуляний и ярких залпов в небо призвали в мэрии Сочи и Анапы. Однако такое решение приняли не во всех крупных городах Краснодарского края. Администрация Новороссийска определила 19 мест для запуска новогодних салютов. С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в городе будет действовать особый противопожарный режим.
В других крупных городах Кубани местные власти на данный момент воздержались от официальных заявлений.