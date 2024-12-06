Разрешат ли власти Крыма запускать салюты на Новый год

В знак поддержки бойцов в зоне СВО воздержаться от масштабных гуляний и ярких залпов в небо призвали в мэрии Сочи и Анапы. Однако такое решение приняли не во всех крупных городах Краснодарского края. Администрация Новороссийска определила 19 мест для запуска новогодних салютов. С 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в городе будет действовать особый противопожарный режим.