В Омске на мосту у Телецентра снова изменят схему движения

С завтрашнего утра, с 8:00 на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра снова изменится схема движения. Напомним, компания «Стройтраст» начала капитальный ремонт объекта, из-за чего движение было ограничено. Траспортые потоки встали в пробках, мэрия пообещала коррекцию.