В Омске на мосту у Телецентра снова изменят схему движения

С завтрашнего утра, с 8:00 на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра снова изменится схема движения. Напомним, компания «Стройтраст» начала капитальный ремонт объекта, из-за чего движение было ограничено. Траспортые потоки встали в пробках, мэрия пообещала коррекцию.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, для движения со стороны Левобережья в направлении Советского округа будет предоставлено две полосы. В противоположном направлении — одна.
Разделители подрядчик установит сегодня после 21:00. Также рабочие оперативно приведут в порядок один из поврежденных деформационных швов.