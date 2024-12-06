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В Омске на мосту у Телецентра снова изменят схему движения

Движение откорректируют, чтобы сократить пробки.

Источник: Комсомольская правда

С завтрашнего утра, с 8:00 на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра снова изменится схема движения. Напомним, компания «Стройтраст» начала капитальный ремонт объекта, из-за чего движение было ограничено. Траспортые потоки встали в пробках, мэрия пообещала коррекцию.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, для движения со стороны Левобережья в направлении Советского округа будет предоставлено две полосы. В противоположном направлении — одна.

Разделители подрядчик установит сегодня после 21:00. Также рабочие оперативно приведут в порядок один из поврежденных деформационных швов.