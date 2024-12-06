В Воронежской области три дня будут ловить пьяных водителей

С 6 по 8 декабря в Воронежской области будут ловить пьяных водителей, предупредили в Госавтоинспекции. Профилактическая акция «Нетрезвый водитель» будет регулярно проводится по пятницам-субботам-воскресеньям до конца года.
— Проведенный анализ аварийности по дням неделям показал, что наибольшее число ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы по пятницам, субботам и воскресеньям, — объяснили причину рейдов в Госавтоинспекции Воронежской области. — Приоритетной задачей при проведении мероприятия станет выявление и задержание водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
По данным ведомства, с начала года на территории области зарегистрировано 231 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 78 человек погибли и 289 получили ранения. Складывающаяся обстановка потребовала принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины участников дорожного движения.