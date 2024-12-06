В Воронежской области три дня будут ловить пьяных водителей

По данным ведомства, с начала года на территории области зарегистрировано 231 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 78 человек погибли и 289 получили ранения. Складывающаяся обстановка потребовала принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины участников дорожного движения.