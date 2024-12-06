Раз копается в клумбе, значит не больна: Как сбившая бабушку таксистка не хотела выплачивать моральный вред

Жительница Егорлыкского района выиграла суд у таксистки, которая сбила ее на пешеходном переходе. Женщина не хотела выплачивать компенсацию морального вреда и даже собирала на потерпевшую «компромат».
ПО ПУТИ ЗА СОЛЬЮ.
В тот день Галина Григорьевна вышла в магазин за солью. Когда переходила дорогу, попала под колеса машины. До больницы ее довезла та самая виновница аварии. Вот только дальнейшее участие в жизни пострадавшей она принимать не стала.
После выписки у 77-летней женщины начались осложнения. Сын возил ее по врачам, покупал лекарства. Галина Григорьевна жаловалась на головные боли, бессонницу, панические атаки. Особенно пострадали шейные позвонки.
Таксистку признали виновной в нарушении Правил дорожного движения. Ее лишили права управлять транспортным средством на год. А сын пострадавшей обратился к юристу. По его мнению, автоледи должна была возместить еще и моральный вред.
По пути в магазин пенсионерка попала в больницу Алексей БУЛАТОВ.
«РАЗГРОМНОЕ ВИДЕО».
Ответчица была категорически с этим не согласна. Причем, даже привезла на судебное заседание «разгромное» видео. На нем Галина Григорьевна огородничала в своей клумбе.
— Не так уж пенсионерка и больна, раз может возиться с растениями, — заявила таксистка.
Вот только пожилая женщина призналась, что таким образом пыталась «расходиться» и вернуться в строй.
— Проблема в том, что нет сводной официальной статистики по размерам компенсации морального вреда, — прокомментировала ростовский юрист Анна Кромская. — Пришлось изучать похожие дела: в одних случаях пострадавшие получали 500 тысяч рублей, в других — сто тысяч и меньше. В итоге суд обязал выплатить ответчицу в пользу сбитой женщины 200 тысяч рублей.
Пожилым людям сложно быстро перейти дорогу Мария ГИЧЕНКО.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Должен родственникам 300 тысяч рублей.
Житель Таганрога попал на карандаш к судебным приставам после того, как сбил человека, нарушив правила дорожного движения. В результате, суд обязал его возместить моральный вред родственнику погибшего в размере 300 000 рублей. Однако горе-водитель не спешил отдавать деньги. И тогда за дело взялись судебные приставы.
— В результате, было вынесено постановление об ограничении специальных прав, а именно водительского удостоверения, — рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов. — Именно эта мера принудительного исполнения и побудила должника к оплате задолженности.