В Екатеринбурге открыли памятник Александру I

Несмотря на холодную погоду, торжественное открытие памятника привлекло много народу. Мария Захарова выступила с пламенной речью в не менее пламенном красном одеянии. Она вспомнила не только про то, как мы победили Наполеона, но и провела аналогию, как многие в те времена ждали «антихриста» в Москве и думали, что «просвещенная Европа» идет с миром, пока столица на заполыхала в огне, и лишь это расставило все по своим местам. Захарова отметила значимость открытия памятника в наше время для России.