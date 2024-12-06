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«Многое предстоит сделать». Лукашенко сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве

Лукашенко указал на преимущества для белорусов и россиян в Союзном государстве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что каждый белорус и россиянин должны ощутить в Союзном государстве, передает БелТА.

В частности, белорусский лидер подчеркнул, что невзирая на цели, преследуемые Беларусью и Россией при строительстве Союзного государства, его основной целевой аудиторией остаются граждане обеих стран. Поэтому Лукашенко сказал, что белорусы и россияне должны на деле ощутить все преимущества Союзного государства.

Глава Беларуси напомнил, что отсутствуют ограничения на перемещение по территории обоих государств. В сферах трудовой деятельности обеспечены равные права, признаются трудовой стаж и охрана труда. Еще урегулированы вопросы пенсионного обеспечения и социального страхования. Также все граждане получают скорую и неотложную медпомощь. И что только в 2023-м в Беларуси медпомощь оказали примерно 60 тысячам россиянам. Кроме того, получают поддержку семьи с детьми и отдельные категории населения.

Однако также Лукашенко подчеркнул, что еще многое предстоит сделать.

— Каждый человек должен на деле, без ограничений ощутить все преимущества нашего союза, — подытожил президент.

Тем временем госсекретарь Совбеза заявил, что Запад провоцирует Союзное государство на ответные меры: «Вызывает серьезные опасения».