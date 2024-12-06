«Многое предстоит сделать». Лукашенко сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве

Глава Беларуси напомнил, что отсутствуют ограничения на перемещение по территории обоих государств. В сферах трудовой деятельности обеспечены равные права, признаются трудовой стаж и охрана труда. Еще урегулированы вопросы пенсионного обеспечения и социального страхования. Также все граждане получают скорую и неотложную медпомощь. И что только в 2023-м в Беларуси медпомощь оказали примерно 60 тысячам россиянам. Кроме того, получают поддержку семьи с детьми и отдельные категории населения.