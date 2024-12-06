Суд аннулировал 22 диплома воронежского филиала университета

22 диплома, выданные студентам Воронежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, были объявлены недействительными судом после жалобы прокурора, сообщили в пресс-службе межрегиональной транспортной прокуратуры.
После проведения проверки прокуратурой было выявлено 22 случая незаконной выдачи дипломов.
Студенты получали зачеты и оценки за экзамены по учебным предметам, но их знания фактически не проверялись. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора, объявив дипломы недействительными.