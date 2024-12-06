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Суд аннулировал 22 диплома воронежского филиала университета

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

22 диплома, выданные студентам Воронежского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, были объявлены недействительными судом после жалобы прокурора, сообщили в пресс-службе межрегиональной транспортной прокуратуры.

После проведения проверки прокуратурой было выявлено 22 случая незаконной выдачи дипломов.

Студенты получали зачеты и оценки за экзамены по учебным предметам, но их знания фактически не проверялись. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора, объявив дипломы недействительными.