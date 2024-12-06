В РФ создано импортозамещающее противоожоговое средство на базе коллагена

Проведенные исследователями наблюдения показали, что обе мембраны значительным образом ускорили рост клеток и процесс регенерации кожи животных, в результате чего ожоги полностью исчезли за пятнадцать дней наблюдений у крыс, чьи раны были обработаны новыми средствами. Для сравнения, при использовании мембран из чистого коллагена за это время затянулось около 80% от общей площади ожога, а среди особей из контрольной группы — чуть больше половины.