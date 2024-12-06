В РФ создано импортозамещающее противоожоговое средство на базе коллагена

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские биофизики разработали мембраны на базе белка коллагена и веществ из коры лиственницы, которые способны значительным образом ускорять заживание тяжелых ожогов. Исходные компоненты для производства этих средств производятся в промышленных масштабах в России, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).
«В рамках работы были получены и изучены свойства двух материалов на основе природных компонентов — коллагена и модифицированных производных дигидрокверцетина. Коллаген, как и дигидрокверцетин производится в России в промышленных масштабах, что удешевляет технологию получения материалов на их основе и способствует импортозамещению биомедицинских препаратов», — говорится в сообщении.
Эти вещества были использованы для создания новых противоожоговых препаратов группой российских биофизиков под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН Виктории Шубиной. Они представляют собой сложно устроенные мембраны из нитей белка коллагена, основы соединительной ткани человека, соединенных с молекулами производных дигидрокверцетина — одного из летучих веществ-флавоноидов, которое присутствует в коре сибирских лиственниц.
Соединения обладают сильными противовоспалительными свойствами, а также они ускоряют заживление ран. Опираясь на эту идею, исследователи подготовили несколько вариаций мембран на базе коллагена и производных дигидрокверцитина, изучили их структуру при помощи электронных микроскопов и проследили за их действием на культуры клеток соединительной ткани, а также на ожоги на теле крыс.
Проведенные исследователями наблюдения показали, что обе мембраны значительным образом ускорили рост клеток и процесс регенерации кожи животных, в результате чего ожоги полностью исчезли за пятнадцать дней наблюдений у крыс, чьи раны были обработаны новыми средствами. Для сравнения, при использовании мембран из чистого коллагена за это время затянулось около 80% от общей площади ожога, а среди особей из контрольной группы — чуть больше половины.
Подобные результаты опытов, как отмечают ученые, дают надежду на создание полностью импортозамещенных средств, ускоряющих заживление тяжелых ожогов, в том числе оставленных различными едкими веществами. Это позволит значительно снизить вероятность развития осложнений, связанных с неполным заживлением раны, что в некоторых случаях приводит к переменам в структурах тканей тела и к потере их функций, подытожили исследователи.