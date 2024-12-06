В ближайшие два дня на дорогах Башкирии будут выявлять нетрезвых водителей

На этих выходных в Башкирии пройдут рейды Госавтоинспекции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Приоритетной задачей профилактических мероприятий является выявление пьяных водителей. Кроме того, сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание нарушителям, выезжающим на «встречку», и тем, кто не соблюдает правила перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.
На постоянной основе поисковые системы ГАИ будут мониторить участие в дорожном движении граждан, ранее лишенных водительских прав, и передвижение транспорта, снятого с регистрационного учета.
Владимир Севастьянов призвал граждан не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по телефону доверия 8 (347) 279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции.
— Каждое ваше сообщение важно для нас и не останется без внимания, — заверил глава ГАИ Башкирии.
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