Саркофаг у церкви Св. Николая в Демре может установить место захоронения святого

Археолог сообщила, что саркофаг длиной около 2 м был найден на глубине 1,5−2 м под землей в двухэтажной пристройке в южной части церкви и по внешнему виду соответствует погребальным обычаям, характерным для Миры. «Мы надеемся обнаружить надписи на саркофаге, что позволит нам узнать как о самом захоронении, так и о времени, к которому оно относится. Одной из основных целей раскопок является прояснение вопросов о месте захоронения святого Николая, что является очень важным с точки зрения истории региона и научного мира. Исследователи высказывают различные гипотезы на этот счет, но до сих пор нет уверенности, где именно находится место его погребения» — отметила археолог.