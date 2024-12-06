Саркофаг у церкви Св. Николая в Демре может установить место захоронения святого

СТАМБУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Исследование саркофага, обнаруженного турецкими археологами у церкви Святого Николая в городке Демре (ранее Мира) провинции Анталья, может пролить свет на не подтвержденные до сих пор научно гипотезы о том, что в ней был погребен чудотворец. Об этом рассказала руководитель раскопок в Демре Эбру Фатма Фындык.
«Согласно ряду исторических летописей, святой Николай был похоронен рядом с церковью Миры. Наличие саркофага рядом с ней может свидетельствовать в пользу того, что она и стала его последним пристанищем», — приводит слова археолога агентство Anadolu.
Археолог сообщила, что саркофаг длиной около 2 м был найден на глубине 1,5−2 м под землей в двухэтажной пристройке в южной части церкви и по внешнему виду соответствует погребальным обычаям, характерным для Миры. «Мы надеемся обнаружить надписи на саркофаге, что позволит нам узнать как о самом захоронении, так и о времени, к которому оно относится. Одной из основных целей раскопок является прояснение вопросов о месте захоронения святого Николая, что является очень важным с точки зрения истории региона и научного мира. Исследователи высказывают различные гипотезы на этот счет, но до сих пор нет уверенности, где именно находится место его погребения» — отметила археолог.
Церковь Святого Николая, в христианском мире — Николай Чудотворец, ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего мира, многие с целью паломничества. Как гласят исторические документы, значительная часть мощей святителя, жившего в IV веке, в 1087 году была вывезена итальянскими купцами в Бари, где они хранятся в базилике Святого Николая.
19 декабря Русская православная церковь отмечает день памяти «святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца».