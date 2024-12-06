В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

«Понять и предугадать, где, в какой школе, как будет развиваться заболеваемость и как этот процент будет увеличиваться, очень сложно. Поэтому сейчас предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы максимально обезопасить ребят во время учебно-воспитательного процесса», — заключила Аргус.