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В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе в связи со вспышками ОРВИ прекращено очное обучение в двух школах, также закрыты на карантин 89 классов еще в 12 общеобразовательных учреждениях. Об этом журналистам сообщила заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день закрыто в 12 школах 89 классов и 72 класса в 2 школах. В принципе закрыто две школы — № 6 и № 26 в связи с тем, что превышено 10% заболевших (от общего числа учащихся — ред.).», — сказала Аргус.

По ее словам, меры приняты для предупреждения заболеваемости и роста числа заболевших. Сделано это «только во благо детей, учитывая, что сейчас в городе 7% заболевших, и каждый день этот процент растет», отметила она, призвав родителей отнестись с пониманием.

Аргус уточнила, что «закрыты» — означает, что здесь «приостановлен очный образовательный процесс, который будет продолжен в дистанционном формате при помощи использования федеральной платформы “Сферум” и регионального ресурса РЕСО.

Замдиректора профильного департамента предположила, что карантин продлится до 16 декабря в школе № 6 и до 17 в школе № 26.

«Я думаю, что все дезинфекционные мероприятия мы проведем, и уже после 17 числа встретим ребят здоровых абсолютно и продолжим уже учебный процесс в очном формате», — добавила Аргус.

Также, по ее словам, в связи со вспышками заболеваемости ОРВИ закрыты 24 группы в 12 детских садах.

«Там тоже проводятся дезинфекционные мероприятия, используется обеззараживание воздуха, масочный режим. То есть все меры безопасности, которые необходимы, применяются, как в детских садах, так и в школах», — добавила Аргус.

Она подчеркнула, что департамент отслеживает ситуацию с заболеваемостью в каждой школе, детском саду и колледже. И в случае, если порог в допустимые 10% заболевших в том или ином учреждении будет превышен, в ведомстве ожидают предписание Роспотребнадзора.

«Понять и предугадать, где, в какой школе, как будет развиваться заболеваемость и как этот процент будет увеличиваться, очень сложно. Поэтому сейчас предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы максимально обезопасить ребят во время учебно-воспитательного процесса», — заключила Аргус.

Ранее сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, сообщила РИА Новости Крым, что в некоторых школах в Республике Крым и Севастополе прерывают учебный процесс и переводят его на дистанционный формат в связи с регистрацией очагов заболевания детей внебольничными пневмониями, подчеркнув, что речь не идет о ковиде.

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