Создана экологически чистая замена для микропластика из косметики

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Американские ученые разработали методику производства частиц пластика из биоразлагаемых полимеров на базе аминоэфиров, которые хорошо подходят для использования в косметической отрасли и при этом быстро разрушаются микробами при попадании в природные среды. Об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Для решения проблемы очистки природы от микропластика необходимо не только создать методы ликвидации уже существующего загрязнения, но и создать материалы, которые бы не порождали подобный “вечный” пластиковый мусор. Созданный нами материал — один из примеров того, как мы можем избавиться от одного из негативных аспектов использования полимеров в повседневной жизни», — пояснила ведущий научный сотрудник MIT Ана Якленец, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Якленец уже несколько лет работает над созданием природоподобных полимеров, которые бы одновременно обладали высокими потребительскими характеристиками, и при этом быстро разлагались при попадании в окружающую среду или в организм людей или животных. Недавно химикам удалось создать материал с подобными свойствами на базе бетааминоэфиров, чьи аналоги сейчас активно используются в качестве «упаковки» для генной терапии.
Для его получения ученые смешали в разных пропорциях молекулы трех типов азотосодержащих органических молекул — лекарства пиперазина, похожего на него по структуре вещества TDP и сахара изосорбида, и подготовили пять различных форм полимеров, различающихся структурой и физическими свойствами. Впоследствии ученые проследили за взаимодействиями микрочастиц из этих полимеров с водой, микробами и различными органическими веществами.
В ходе этих опытов исследователям удалось отобрать одну вариацию биоразлагаемого полимера, который хорошо подходил для изготовления микрочастиц, пригодных для доставки витаминов и нутриентов в кожу и другие ткани тела человека. Эти структуры оставались стабильными на протяжении полугода при хранении во влажной и теплой среде, а также при этом они не обладали токсическим действием на культуры клеток кишечника человека.
Также проведенные учеными опыты показали, что частицы из нового полимера лучше подходили для изготовления скрабов, очищающих кремов и других средств для удаления косметики, чем традиционно применяемые для этого частицы из полиэтилена. По словам химиков, их разработка уже привлекла внимание одного из ведущих мировых производителей косметики, совместно с которым ученые планируют провести испытания созданных ими частиц с участием добровольцев.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.