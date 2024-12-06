Пациенты омской ОКБ сидели без отопления — больницу перевели на другую котельную

Сегодня, 6 декабря, сразу в нескольких соцсетях Омска появилась тревожная информация о дефектах на омской ТЭЦ-5. Напомним, проблемы на теплоисточнике ТГК-11 возникли прошлой зимой, в этом году из-за не устранения всех замечаний Омск не получил паспорт готовности к отопительному сезону.