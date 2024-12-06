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Пациенты омской ОКБ сидели без отопления — больницу перевели на другую котельную

В ТГК-11 заявили, что ситуация штатная.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 декабря, сразу в нескольких соцсетях Омска появилась тревожная информация о дефектах на омской ТЭЦ-5. Напомним, проблемы на теплоисточнике ТГК-11 возникли прошлой зимой, в этом году из-за не устранения всех замечаний Омск не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Как заявляли авторы постов, из-за возникших на ТЭЦ-5 проблем без отопления остались пациенты Областной клинической больницы и жители поселка Страгород. ОКБ оперативно переподключили на другой теплоисточник — ТЭЦ-3.

ТГК-11 поспешила выступить с опровержением. По словам представителей компании, больница действительно на какое-то время осталась без отопления, но не из-за аварии.

«ТЭЦ-5 работает в штатном режиме. Причина переключения теплоснабжения санатория “Омский” и Омской областной клинической больницы в проведении работ по регулировке технических параметров теплосети», — заявили в компании.