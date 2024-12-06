Билли Айлиш заявила, что хотела бы поработать с Рианной

Поп-артистка Билли Айлиш призналась, что ее «коллаборация мечты» — это фит с Рианной. По словам молодой звезды, барбадосская певица — ее кумир и «величайшая в истории».
Еще в октябре сама Рианна упомянула, что хочет посотрудничать с Айлиш. «Сначала я всерьез подумала, что это был ИИ», — поделилась своим изумлением Билли с Complex. Девушка также призналась, что никогда не общалась с Ри и поражена, что исполнительница до сих пор не предложила ей дуэт. «Это как если бы я говорила “нет”. Рианна! Рири?! Я сделаю буквально все, что ты захочешь», — написала артистка в соцсетях.
Ранее Айлиш представила клип на песню BIRDS OF A FEATHER из своего майского третьего альбома HIT ME HARD AND SOFT.