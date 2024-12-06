Небольшое потепление и сильный ветер ожидаются в Ростовской области

Плюсовая температура днем и сильный ветер ожидаются в Ростовской области на выходных 7 и 8 декабря. Также возможны небольшие осадки с мокрым снегом, гололедица и туманы по ночам и утром. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Ростовского гидрометцентра.
Предстоящей ночью температура воздуха будет сохраняться в пределах от −3 до +2 градусов, при прояснениях будет до −6. Днем 7 декабря обещают от −3 до +2, по югу региона до +5. Ветер должен составлять 8−13 м/с, но временами порывы могут достигать 15−18 м/с.
В ночь на 8 декабря будет от −2 до +3 и до −6 при прояснениях, днем — от −2 до +3, а по югу до +6 градусов. Ветер ожидается в пределах 7−12 м/с, но иногда он может подниматься до 15−18 м/с.