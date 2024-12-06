Стала известна дата открытия горки на Дворцовой площади

«В этом году горку будет обслуживать около 20 человек и следить за порядком и безопасностью. Перед спуском посетителей обязательно проинструктируют о правилах безопасности. А внизу горки сотрудники встретят катающихся и при необходимости остановят “ватрушку”. После спуска тюбинги с помощью специальных механизмов поднимут на верхнюю площадку», — говорится в сообщении.