Вокруг городов и промцентров Татарстана создадут «зеленые пояса» в 2025 году

Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«2024 год — завершающий для регионального проекта. В следующем году будет запущен обновленный региональный проект “Сохранение лесов в Республике Татарстан”. Он будет также в составе федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экологическое благополучие”», — рассказал он.
В региональный проект планируется включить новые индикаторы и показатели, касающиеся проведения работ по лесовосстановлению вокруг промышленных центров, агротехническому уходу за лесными культурами, созданию и развитию объектов лесного семеноводства. Пока паспорт регионального проекта не утвержден и находится в разработке.
«Мы после утверждения паспорта регионального проекта с главами районов отработаем территории, которые необходимо включить в данную программу, определим количество посадочного материала и определимся с культурами. Традиционные культуры — ель, сосна, липа, береза, рябина, ясень, дуб», — пояснил Кузюров.
Всего, по его данным, за прошедшие пять лет (с 2019 по 2024 год) благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» были проведены работы по лесовосстановлению на площади более 21,5 тыс. га.