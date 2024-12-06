К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал», подчеркнул, что важно не только развивать туризм на Байкале, но и делать это с максимальным вниманием к экологии. Он рассказал о новой концепции, которая предполагает создание семи туристических центров на Байкале, которые позволят структурировать туристический поток. Это необходимо для того, чтобы минимизировать негативное влияние дикого туризма, который остается одним из основных источников экологической угрозы для озера.