Власти впервые прокомментировали закрытие книжного магазина «Катарсис» в Калининграде

«К нам собственник “Катарсиса” не обращался ни официально, ни неофициально, поэтому без его позиции довольно сложно понять, какая помощь ему нужна. Нужна ли она ему, вообще? Какого рода помещение ему нужно, если оно ему нужно?» — прокомментировал министр.