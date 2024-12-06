Власти впервые прокомментировали закрытие книжного магазина «Катарсис» в Калининграде

Основатель книжного магазина «Катарсис», который закроется до конца 2024 года и на месте которого откроют алкомаркет, не обращался ко властям за помощью. Об этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак написал на своей страничке «ВК», отвечая на вопрос в комментариях.
«К нам собственник “Катарсиса” не обращался ни официально, ни неофициально, поэтому без его позиции довольно сложно понять, какая помощь ему нужна. Нужна ли она ему, вообще? Какого рода помещение ему нужно, если оно ему нужно?» — прокомментировал министр.
Андрей Ермак равнодушным не остался и предположил, где может разместиться возрожденный «Катарсис», если, конечно, собственник решит его возродить.
«Самым логичным выглядит размещение “Катарсиса” в другом помещении, например, на территории пространства “Понарт”, — написал глава министерства.
Он отметил, что у министерства есть позиция: «Мы поддерживаем наличие и развитие культурных пространств в Калининградской области».
Петицию за сохранение книжного магазина «Катарсис» в Калининграде подписали больше 2,4 тыс. человек.
Ранее мы писали о том, что, по словам директора магазина Александра Мамаева, роль сыграли два фактора: резкое повышение арендной ставки и договоренность с новым арендатором, который готов платить за это пространство большие деньги.