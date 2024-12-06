Лукашенко и Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин вместе отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025, сообщает БелТА.
Так, 6 декабря в Минске на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Путин лично пригласил Лукашенко в Москву на юбилейные торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Российский лидер сказал о важности того, что и в России, и в Беларуси помнят и свято чтут подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма.
— Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу, — подчеркнул Путин.
Президент России пригласил белорусского коллегу посетить юбилейные торжества в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашены воинские расчеты из Беларуси для участия вместе с российскими военными в параде на Красной площади.
Напомним, ранее Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко и всех лидеров ОДКБ в Москву на 80-летие Победы.
Тем временем белорусский президент высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ.
Также глава республики сказал, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России.