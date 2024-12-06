Ученые впервые создали робо-ворона, способного летать

Исследователи из Швейцарии и США разработали уникального робота RAVEN (с англ. ворон), способного начинать полет с помощью прыжка, как это делают одноименные птицы. Благодаря пружинистым ногам робот также может ходить, бегать и прыгать по земле, что делает его универсальным для различных задач. Работа опубликована в журнале Nature.