В Омской крепости начали монтировать горку с длинным скатом

В пятницу, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест поделился с подписчиками своего телеграм-канала несколькими фото из Омской крепости. На них видно, что рабочие приступили к строительству ледяной горки со сложным спуском, о которой мы уже рассказывали ранее.