В Омской крепости начали монтировать горку с длинным скатом

В пятницу, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест поделился с подписчиками своего телеграм-канала несколькими фото из Омской крепости. На них видно, что рабочие приступили к строительству ледяной горки со сложным спуском, о которой мы уже рассказывали ранее.
«На территории музея — исторического парка “Омская крепость” начался монтаж основной ледяной горки», — сообщил мэр.
Напомним, что неделю назад в крепости установили световые конструкции. По плану именно здесь в этом году пройдёт главная городская ёлка.