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В Омской крепости начали монтировать горку с длинным скатом

Фотографиями процесса поделился Сергей Шелест.

Источник: соцсети

В пятницу, 6 декабря, мэр Омска Сергей Шелест поделился с подписчиками своего телеграм-канала несколькими фото из Омской крепости. На них видно, что рабочие приступили к строительству ледяной горки со сложным спуском, о которой мы уже рассказывали ранее.

«На территории музея — исторического парка “Омская крепость” начался монтаж основной ледяной горки», — сообщил мэр.

Напомним, что неделю назад в крепости установили световые конструкции. По плану именно здесь в этом году пройдёт главная городская ёлка.