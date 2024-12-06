Жителям Калининградской области напомнили, как перевозить ёлки в пригородных поездах

Небольшое дерево можно провести бесплатно. Его размеры по сумме трёх измерений (длина + ширина + высота) не должна превышать 180 см, а максимально допустимая масса — 36 кг. В остальных случаях придётся купить проездной документ на провоз ручной клади. В этом случае стоимость билета будет зависеть от выбранного вами маршрута. Важно хорошо упаковать дерево и зафиксировать, чтобы оно не мешала в пути следования другим пассажирам и работникам поезда.