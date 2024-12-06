Жителям Калининградской области напомнили, как перевозить ёлки в пригородных поездах

Жителям области напомнили, как перевозить ёлки в пригородных поездах. Рекомендации опубликовали в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в пятницу, 6 декабря.
Небольшое дерево можно провести бесплатно. Его размеры по сумме трёх измерений (длина + ширина + высота) не должна превышать 180 см, а максимально допустимая масса — 36 кг. В остальных случаях придётся купить проездной документ на провоз ручной клади. В этом случае стоимость билета будет зависеть от выбранного вами маршрута. Важно хорошо упаковать дерево и зафиксировать, чтобы оно не мешала в пути следования другим пассажирам и работникам поезда.
В Калининграде у монумента «Мать — Россия» откроется новогодняя ярмарка ремесленников. Купить товары местных мастеров можно будет с 13 декабря по 7 января.