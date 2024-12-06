Более 30 новых автобусов получили муниципалитеты Крыма

36 новых школьных автобусов передали муниципалитетам Крыма. Машины направились в 11 городов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы Красногвардейского района Василия Грабована.
Так, один автобус получила Алушта, по шесть — Судак и Ялта.
По четыре автомобиля для школьников приняли в Джанкойском и Красногвардейском районах, по три — в Ленинском и Черноморском, по одному — в Красноперекопском, Раздольненском и Советском. Шесть автобусов отправились в Симферопольский район.
Машины оснащены системами спутниковой навигации, громкоговорителями и проблесковыми маячками.