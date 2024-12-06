Лукашенко: высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Бреста воодушевила белорусов

Президент Беларуси высказался о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Брест, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, президент обратил внимание на то, что российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. И добавил, что в Беларуси рассчитывают на то, что маршрут получит продолжение по направлению Москва — Минск. И отметил, что заявление российского лидера об этой магистрали до Бреста воодушевило жителей Беларуси.
— Ваше, Владимир Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило белорусов, потому что очень много людей перемещается из Минска в Москву и недавно мы были вынуждены еще два поезда добавить, — прокомментировал Лукашенко.
Но еще белорусский президент обратил внимание на большое количество еще пока незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России. При этом он отметил, что белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. В итоге это решило задачу Беларуси по организации логистики экспорта, но и также дало существенную прибавку к прибыли российских компаний.
— Но незадействованных резервов пока очень много. На очереди — реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути — получается хорошо, — подытожил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ.
Также президент Беларуси сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».