Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Бреста воодушевила белорусов

Лукашенко сказал о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Брест.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси высказался о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Брест, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, президент обратил внимание на то, что российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. И добавил, что в Беларуси рассчитывают на то, что маршрут получит продолжение по направлению Москва — Минск. И отметил, что заявление российского лидера об этой магистрали до Бреста воодушевило жителей Беларуси.

— Ваше, Владимир Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило белорусов, потому что очень много людей перемещается из Минска в Москву и недавно мы были вынуждены еще два поезда добавить, — прокомментировал Лукашенко.

Но еще белорусский президент обратил внимание на большое количество еще пока незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России. При этом он отметил, что белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. В итоге это решило задачу Беларуси по организации логистики экспорта, но и также дало существенную прибавку к прибыли российских компаний.

— Но незадействованных резервов пока очень много. На очереди — реализация проекта по Северному морскому пути. Мы уже попробовали транспортировать грузы по этому пути — получается хорошо, — подытожил президент Беларуси.

Еще Александр Лукашенко высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ.

Также президент Беларуси сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».