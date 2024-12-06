Лукашенко: высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Бреста воодушевила белорусов

Но еще белорусский президент обратил внимание на большое количество еще пока незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России. При этом он отметил, что белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду. В итоге это решило задачу Беларуси по организации логистики экспорта, но и также дало существенную прибавку к прибыли российских компаний.