От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен

В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма напомнили, что за незаконную вырубку деревьев в природоохранной зоне грозит административная ответственность — штрафы от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.