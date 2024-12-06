От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен

Как объясняют специалисты лесхоза, вырубка деревьев необходима для прореживания — это создаст благоприятные условия для роста и развития кроны.
Соснам на территории Бахчисарайского лесхоза примерно 13 лет, это считается молодым возрастом для елок. Однако даже самые молодые и здоровые деревья нуждаются в прореживании.
По словам директора Бахчисарайского лесного хозяйства Евгения Акульшина, сначала специалисты выбирают конкретный участок, где будут рубить сосны.
«Деревья, которые подлежат рубке, пересчитываются, отмечаются краской и в дальнейшем переводятся на общую площадь данного участка, потом математическим способом вычисляется, сколько деревьев пойдет в рубку, сколько будет ликвидной и неликвидной древесины», — объяснил директор лесхоза.
Акульшин отметил, что главная задача не в том, чтобы заготовить ели под реализацию. В первую очередь вырубка необходима для того, чтобы создать благоприятные условия для самых крепких деревьев, которые в дальнейшем создадут лесной массив.
«После того, как пройдут все мероприятия, расстояние между деревьями будет порядка трех метров — тогда сосна крымская будет чувствовать себя достаточно комфортно», — отметил Акульшин.
Часть сосен товарного вида отправятся на елочные базары, причем, каждое дерево будет промаркировано. Остальные деревья — пойдут на переработку для удобрения почвы.
В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Крыма напомнили, что за незаконную вырубку деревьев в природоохранной зоне грозит административная ответственность — штрафы от трех до четырех тысяч рублей. Должностным лицам грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.
«В случае причинения лесам значительного вреда, превышающего сумму 5 тысяч рублей наступает уголовная ответственность. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до семи лет», — добавили в минэкологии.
В Симферополе елочные базары начали работу с 1 декабря. По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олега Симонова, полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.
В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.