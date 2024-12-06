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Мертвых сжигают, а у заболевших берут анализы: что происходит на Сиваше, где массово гибнут птицы

В Крыму не зафиксировали новых случаев вирусного заболевания среди птиц.

Массовую гибель птицы зафиксировали в Крыму на озере Сиваш. По оценкам геоэколога Таврической академии КФУ имени Вернадского Григория Прокопова, за последний месяц здесь погибли порядка 20 тысяч пеганок и несколько тысяч черношеек. Вероятно, речь идет о вирусе птичьего гриппа, вспышка которого уже была в Крыму в 2021 году. Тогда его распространения удалось избежать — ветеринарная служба уничтожила мертвые тушки и ввела карантин в ближайших хозяйствах. Аналогичные меры принимаются и сейчас.

«Вся работа выполняется достаточно успешно, и новых случаев заболевания у нас нет. Есть надежда, что вся проблема позади. Крымская птица здорова, признаков заболевания у нее нет. Мониторинг в населенных пунктах показывает, что домашняя птица не является заболевшей. Речь идет о перелетной птице, которую ветром и волной прибило к берегу. Не более и не менее», — сообщил КП-Крым глава госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

Мертвую птицу собирают и сжигают в специальных печах, чтобы не допустить распространения вируса. Работы проводят специалисты республиканских и федеральных служб. В то же время информация о том, сколько погибших пернатых уже утилизировали, по его словам, является закрытой.

«Официально заболевшей птицы немного. Но это не имеет никакого значения. Заболевшей птице ставится диагноз, вся остальная не диагностируется», — отметил Иванов.

Напомним, три года назад среди погибших перелетных птиц на Сиваше было несколько тысяч окольцованных научными институтами разных стран. Наблюдение за ними вели орнитологи из Испании, Австрии, Африки и других стран.

экология