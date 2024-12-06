Мертвых сжигают, а у заболевших берут анализы: что происходит на Сиваше, где массово гибнут птицы

Массовую гибель птицы зафиксировали в Крыму на озере Сиваш. По оценкам геоэколога Таврической академии КФУ имени Вернадского Григория Прокопова, за последний месяц здесь погибли порядка 20 тысяч пеганок и несколько тысяч черношеек. Вероятно, речь идет о вирусе птичьего гриппа, вспышка которого уже была в Крыму в 2021 году. Тогда его распространения удалось избежать — ветеринарная служба уничтожила мертвые тушки и ввела карантин в ближайших хозяйствах. Аналогичные меры принимаются и сейчас.