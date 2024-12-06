Школы для музыкантов и художников откроют на территории Суворовского в Ростове

На территории микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону планируют создать центр культурного развития, включающий ДК, библиотеку, художественную и музыкальную школы. Об этом сообщили во время заседания рабочей группы при правительстве региона.
— Сначала рабочая группа занималась только объектами образования, сейчас этот вопрос удалось вывести в стабильный плановый режим. Мы приняли решение подтянуть и культуру. Город сделал сметный расчет, земельный участок отведен, есть инженерные коммуникации, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Чиновник добавил, что власти окажут содействие в строительстве после того, как будет готова проектно-сметная документация. Сроки исполнения новой задачи обсудят на следующем заседании в первом квартале 2025 года.
Добавим, также в Суворовском ведется строительство школ.
Готовность образовательного учреждения на 1200 мест на улице Платона Кляты составляет уже более 85%. Ведутся кровельные и отделочные работы, выполняется устройство инженерных сетей, благоустройство. Из областного бюджета на оснащение выделили 234,7 млн рублей.
Вторая школа на 1600 мест на улице Дмитрия Петрова возводится за счет средств инвестора. На этом объекте сейчас ведут строительно-монтажные работы, внутреннюю отделку помещений и благоустройство.
Акты ввода в эксплуатацию по двум объектам намерены подписать в мае 2025 года. Новые школы собираются открыть 1 сентября.