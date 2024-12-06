Школы для музыкантов и художников откроют на территории Суворовского в Ростове

— Сначала рабочая группа занималась только объектами образования, сейчас этот вопрос удалось вывести в стабильный плановый режим. Мы приняли решение подтянуть и культуру. Город сделал сметный расчет, земельный участок отведен, есть инженерные коммуникации, — рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.