Проезд по улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде ограничат до 15 января

Движение ограничат по улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о территории между домами № 2 по улице Лубянская и № 15 по улице Красных Зорь. Проезд здесь запретят с 06:00 9 декабря 2024 года до 23:59 15 января 2025 года.
Перекрытие дороги будет связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что остановку и стоянку автомобилей запретят с 08:00 до 22:00 в районе домов № 6 и № 10 на улице Академика Королева в Нижнем Новгороде. Новое ограничение начнёт действовать с 20 декабря.
Также мы сообщали, что движение ограничат на 15 километре трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Нижегородской области с 15 по 25 декабря. Такое решение принято из-за строительства дублера проспекта Гагарина.