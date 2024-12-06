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Проезд по улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде ограничат до 15 января

Это связано с работами на инженерных сетях.

Источник: ЦОДД

Движение ограничат по улице Красных Зорь в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о территории между домами № 2 по улице Лубянская и № 15 по улице Красных Зорь. Проезд здесь запретят с 06:00 9 декабря 2024 года до 23:59 15 января 2025 года.

Перекрытие дороги будет связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что остановку и стоянку автомобилей запретят с 08:00 до 22:00 в районе домов № 6 и № 10 на улице Академика Королева в Нижнем Новгороде. Новое ограничение начнёт действовать с 20 декабря.

Также мы сообщали, что движение ограничат на 15 километре трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Нижегородской области с 15 по 25 декабря. Такое решение принято из-за строительства дублера проспекта Гагарина.